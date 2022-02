’Veel proteststemmen naar PVV en FvD’

Het is een grove schande van politiek de Haag om op te roepen niet samen te werken met FvD en de PVV. Ze zijn in den Haag vergeten dat vele stemmen op deze partijen proteststemmen zijn van mensen die hun geloof in de politiek zijn verloren maar hun stem niet verloren willen laten gaan. Het zou Den Haag sieren als ze zich eens zouden afvragen hoe dit zo is gekomen. Bv de enorme belastingdruk, er is geen land ter wereld waar de mensen zoveel belasting betalen als in ons land. De energierekening, de boodschappen, de energietransitie, het is voor de gewone burger niet meer te betalen. Er worden in Den Haag veel mooie woorden gesproken maar nog niet een kwart daarvan wordt waargemaakt, laten ze de komende drie jaar zich eens echt inspannen voor de burger en stoppen met het over de balk smijten van miljarden die in een bodemloze put terecht komen en later door onze kleinkinderen moeten worden terug betaald. Dan komen de proteststemmen vanzelf weer terug, dat komt onze democratie ten goede.

F. van Gelderen