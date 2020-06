’Pulsvisverbod opheffen’

Het kabinet trekt 74 miljoen euro uit om vissers uit te kopen die willen stoppen met vissen. Daaronder vallen ook de pulsvissers die door met name de ouderwetse Franse vloot en haar jaloerse vissers om zeep geholpen zijn.

Nu is blijkt uit een recentelijk verschenen door ’Europa’ geïnitieerd onderzoeksrapport zonneklaar dat pulsvissen helemaal niet schadelijk is zoals de Fransen beweren, integendeel het is veel beter voor natuur en milieu!

Dus het lijkt me normaal dat het verbod wordt opgeheven en onze vloot weer kan gaan pulsvissen. En dus niet dat we tientallen miljoenen in de uitkoop gaan steken en de Fransen gewoon weer hun zin gaan geven.

Hans Bommer,

Zuidscharwoude