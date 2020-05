’Je bent zelf een Chinees’

Ⓒ Richard Hoogendoorn

Een vreemd beeld in tijden van corona is het wel: zo’n 3000 gedelegeerden en de top van de Chinese regering met alleen mondkapjes als bescherming, die dicht naast elkaar zitten in de Grote Hal van het Volk. Mijn eerste gedachte is dat er maar één iemand tussen hoeft te zitten die ondanks een negatieve coronatest en 14 dagen quarantaine toch besmet is.