’NAVO geen garantie veiligheid’

De Russen hebben die tijd ‘nuttig’ gebruikt om een gigantisch verdedigingssysteem aan te leggen. De huidige generaals kennen hun geschiedenis niet: WOI heeft o.a. door het aanleggen van loopgraven etc. 4 jaar geduurd. Oekraïne zal deze oorlog nooit winnen, hooguit een wapenstilstand met verlies van het nu bezette gebied. Acht jaar is er al gevochten om de Dombas en is het lenteoffensief al een half jaar bezig. Beide zonder enig meetbaar resultaat. Er is geen lering getrokken uit de geschiedenis van b.v Napoleon en Hitler. De Russen zijn bereid een ongekend aantal mensen op te offeren om de tegenpartij te stoppen. Die tijd gebruiken ze dan voor het aanleggen van loopgraven en mijnenvelden en voor het op stoom brengen van de, ver in het achterland liggende, wapenindustrie en het bv. trainen van militairen. Als de industrie eenmaal goed op dreef is, is mogelijk zelfs de NAVO geen veilige garantie meer.

HKPN Visser, Gouda