’Eén federaal Europa een waanidee’

Als je alleen al kijkt naar het aantal regionale ’conflicten’ in Europese landen (zoals Spanje, Italië en zeker ook zijn eigen land België). Eenheid in die landen lukt al niet. Sterker, er ontstaan afscheidingsbewegingen om de eigen identiteit te redden, hoe dat dan op Europese schaal moeten gebeuren is mij een raadsel.

Europa bestaat al generaties lang uit zelfstandige landen waarvan de inwoners trots zijn op hun land. Wij moeten de Italianen (en andere landen) niet vertellen hoe ze moeten leven en de Italianen (en andere landen) moeten ook niet om geld bij ons vragen. Laat ieder dat gewoon op zijn eigen manier doen.

Er wordt dan weer gewezen op Amerika waar het wel gelukt is, maar Amerika heeft nooit bestaan uit afzonderlijke landen.

Landen als Frankrijk en Duitsland gaan zeker een dominante rol spelen in die federatie en je kunt dan vervolgens op je vingers natellen waar dat toe leidt, namelijk opstand en geweld. Het is te hopen dat er nooit één Europa komt. Samenwerken, dat is wel prima.

Peter Vooges,

Kudelstaart