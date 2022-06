Treurig unicum

Binnenland

‘Mep Rutte aan Tweede Kamer was goed voorbereid’

In weer een nieuwe aflevering van de politieke podcast Afhameren gaat het uiteraard uitgebreid over het sms’jes-debat, waarin premier Mark Rutte donderdag opvallend fel van zich afbeet. Is die ‘mep’ van Rutte te begrijpen, of waren juist de felle woorden van Tweede Kamerleden terecht? Politiek comme...