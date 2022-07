’Sri Lanka was proeftuin’

Dit besluit is niet alleen kortzichtig geweest maar moet gestuurd zijn vanuit een andere invalshoek, noem het World Economic Forum. Sri Lanka is de proeftuin geweest voor dit experiment en dat is helemaal mislukt. Gevolg, voedseltekort, financiele catastrofe (waar China graag van profiteert) en zoals gebruikelijk in dit soort landen heel veel zelfmoorden. De vrijgekomen grond wordt dan goedkoop opgekocht. Kijkend naar wat er in Nederland aan het gebeuren is, zijn wij het tweede land waar geexperimenteerd wordt met eenzelfde soort eindscenario. Ondoordacht en niets ontziend zorgt het nieuwe leiderschap er voor dat Nederland met een exact scenario zal worden geconfronteerd. We staan er bij en moeten er naar kijken.

Henk Hazenoot, Noordwijk