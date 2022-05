’Vrijheid niet zonder forse investeringen’

Alhoewel Oekraïne geen lid van de NAVO is verdient dit land alle steun, niet in de laatste plaats met defensief materieel.

Er worden volop (zware) sancties aangekondigd richting Poetin die nog altijd ogenschijnlijk zijn schouders ophaalt want hij gaat onverdroten door met het vernietigen van grote delen van Oekraïne. Hij weet maar al te goed dat de NAVO deels een papieren tijger is. Zeker wanneer er een besluit moet komen over versnelde toetreding van Finland en Zweden en één land gaat dwars liggen zoals nu gebeurt met Erdogan. Die koopt doodleuk geavanceerde wapens buiten de NAVO om en meent dan met een opgeheven vingertje het beleid van de NAVO te torpederen.

Er is nog een oorzaak waardoor de NAVO verzwakt is. Jarenlange bezuinigingen op de defensiebudgetten van de diverse lidstaten liggen daaraan ten grondslag. De beloofde contributiebetalingen aan de NAVO worden, o.m. door Nederland, slechts ten dele betaald. Oorlog heeft nog nooit een probleem opgelost, het creëert alleen maar problemen in de toekomst. Echter, ik vrees dat het Westen op pijnlijke wijze duidelijk is gemaakt dat vrijheid veel inspanning vergt maar helaas ook forse investeringen.

R. Bosma, Hoogland