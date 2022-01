’Coronatoegangsbewijs zinloos’

Bovendien wordt men van de nu dominante omicronvariant niet ernstig ziek en bestaat er geen risico op overvolle ziekenhuizen. Bizar dat dit in onze rechtsstaat mogelijk is. Bizar dat onze volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer hier kritiekloos aan voorbij gaan. Wij zijn zo blij met de ons toegeworpen kruimels in de vorm van marginale versoepelingen dat we de daaraan ten grondslag liggende vergaande schending van onze grondrechten voor lief nemen. Ook zonder het coronatoegangsbewijs maar wel met de andere maatregelen kan de maatschappij stapsgewijs open.

B. van Dam, Leiden