’Ouders zijn verantwoordelijk voor reljeugd’

Zeker, het is een lastige tijd en de lockdown en de avondklok zijn beklemmende maatregelen. Daarover is iedereen het wel eens, maar lang niet iedereen protesteert met een molotov-cocktail in zijn hand. Opvallend veel relschoppers blijken minderjarig. En dat zij in de frontlinie staan is toch echt het gevolg van een falende opvoeding, vindt Gré Rinzema: „Precies dat is het probleem, geen opvoeding door ouders. Hun kinderen zijn hun prinsesjes en prinsen. Respect voor andere mensen en hun spullen is hen nooit bijgebracht. En de media helpen daarbij met hun praatshows over hoe zwaar de jeugd het wel niet heeft. Je wordt er misselijk van, zo zielig zijn die kinderen.”

Opvallend veel reageerders zeggen zelf met een hardere hand te zijn opgevoed en dat hen dat in ieder geval duidelijkheid heeft opgeleverd. Doc Damage is een van hen: „Mijn ouders hebben mij altijd gezegd: ’ben je erbij, dan hoor je erbij. Geen excuus. Ik kon ook weglopen. Ze hebben mij altijd gezegd dat het veel stoerder is om je eigen hart en gevoel te volgen. Mij is uitgelegd dat een ander hard heeft moeten werken voor zijn of haar eigendommen, daar blijf je van af. Als iets niet deugt ga je weg. Pak de ouders ook maar aan, die zijn net zo schuldig voor de monsters die ze hebben gecreëerd.”

Noodkreet

Anderen vinden dat ook opvoeders machteloos staan door de verstikkende druk van de overheidsmaatregelen. Bbderoos zegt: ’Die overheidscapriolen hebben niets met opvoeding te maken. Die kinderen hebben een eigen wil, daar kun je de ouders niet de schuld van geven.” Ook voor RO-NV zijn de omstandigheden een belangrijke oorzaak van de onrust: „Waar ik heel veel moeite mee heb is dat overal oorzaken in worden gezocht, maar dat iedereen weigert te kijken naar de onredelijke maatregelen en het gebrek aan perspectief. Vanochtend las ik de noodkreet van grootwinkelbedrijven. In de gesprekken met de directeuren las ik ’begrip voor de maatregelen, maar...’. Net als de demonstranten heb ik helemaal geen begrip voor de maatregelen en voel ook onvrede, verlies in vertrouwen in de overheid en andere mensen en opborrelende woede. Ik zal niet direct de boel gaan slopen, maar het gevoel van ’niet gehoord worden’ heb ik ook.”

Een aantal reageerders geeft ’Den Haag’ de schuld van de ongeregeldheden. Henk Rigter: „Het heeft niets met opvoeden te maken maar juist alles met slecht beleid van de overheid. De jeugd heeft het moeilijk in deze tijd, die gecreëerd is door sadisten die het leuk vinden ons te kleineren. Een avondklok was de druppel die de emmer deed overlopen.” Maar ook Henk Rigter zegt: „Protesteren is en moet een recht blijven, vernielingen zijn dat niet.”

Wijzen met het vingertje

Nance 2626 vindt dat we de ouders niet zomaar de schuld kunnen geven: „Zeer kort door de bocht! Wijs maar weer met het vingertje. De rellende jeugd is een noodkreet, een noodkreet naar diegenen die hier verantwoordelijk voor zijn: onze overheid!” Daar denken velen anders over. Jannigje wil er niet aan: „Zeur niet over een noodkreet naar de overheid van die jongeren. Dat gezeur over al die doelgroepen die extra onder de coronamaatregelen zouden lijden ben ik allang zat. Dit zou een noodkreet zijn van rellende jongeren? Nou, fraaie noodkreet is dat om van noodlijdende ondernemers ook nog de boel te vernielen.”

"Kinderen hebben nu eenmaal geen afstandsbediening."

De overheid over maar de schuld van geven is ook niet de stijl van Riadekker: „Jij neemt kids, dan voed jij ze op. Niet de school of politie of de overheid. Als je niet in staat ben om ze op te voeden, dan moet je geen kids nemen. Heel de wereld zit met deze corona-ellende en het ligt aan jou of we daar vanaf komen: door je aan de regels te houden en niet ertegenin te gaan, want daar heb je jezelf mee.”

En toch, Andre_van_Rossum wil de premier aanspreken: „De rellen zijn het rechtstreekse gevolg van het instellen van de avondklok. Dus waarom wordt onze premier hier niet op aangesproken? We weten niet eens of een avondklok effect heeft en of het middel niet erger dan de kwaal is. Maar premier Rutte drijft opnieuw zijn zin door, is verder nergens voor verantwoordelijk en onze samenleving mag de prijs betalen voor het dubieuze beleid.”

Aso’s

Andre_van_Rossum is daarmee wel in de minderheid. Stork A kijkt toch echt naar de ouders: „Ja absoluut! Je weet wat de regels zijn en dat er een avondklok is. Als je zoon of dochter toch om die tijd de deur uitgaat en je dat toestaat, val je onder de categorie aso’s.” Voor Melis Jan ligt dat ietsje anders: „Onzin. Al zijn de ouders van kinderen beide psycholoog en psychiater, dan nog heb je je kind niet onder controle. Kinderen hebben nu eenmaal geen afstandsbediening.”

Een aantal deelnemers vindt dat de opvoeding door ingrijpen van de overheid is ’verslapt’. De ’corrigerende tik’ zou in veel gevallen kunnen hebben geholpen, zo denken zij. Petronella K: „Als je als ouder je kind strenger op wil voeden, krijg je de raad van kinderbescherming op je dak. Want het is zo zielig als je kind zich aan regels moet houden.”

Onzin, vinden veel anderen: wie kinderen op de wereld zet, is ervoor verantwoordelijk dat het zo goed mogelijk functionerende burgers worden. MLBogaard tenslotte: „We moeten eerst eens stoppen als ouder iedereen de schuld te geven behalve onszelf. Jij als ouder hebt zelf deze kinderen op de wereld gezet. Dan zijn ze dus ook jouw verantwoordelijkheid. Dus eerst naar jezelf kijken als het gaat om opvoeden. En niet de verantwoordelijkheid bij school of de politiek leggen.”