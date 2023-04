’Stel zorg en veiligheid als prioriteit’

Onlangs bij een dokterspraktijk meegemaakt dat er agressie ontstond omdat de dokter niet voldoende tijd kon besteden aan mensen die zich onvoldoende gehoord voelden. De arts was overbelast en had niet voldoende tijd aan een patiënt kunnen besteden. Dit soort berichten hoor je dagelijks. Niet alleen bij dokterspraktijken maar ook bij ziekenhuizen, zorginstellingen en apotheken gaat de kwaliteit van de zorg achteruit.

Op straat lopen wordt ook steeds onveiliger. Er zijn straten waar regelmatig schietpartijen en explosies voorkomen, het dealen van drugs is onderhand gemeengoed in ons land en de criminaliteit leeft in alle facetten op. Ik mis in de Voorjaarsnota investeringen om deze problemen prioriteit te geven en aan te pakken. Jammer dat er kortzichtige politici zijn die het halen van klimaatdoelen boven een verzorgd en veilig leven plaatsen. Daar betalen we ook belasting voor. Het kabinet herhaalt telkens dat we de beste zorg van de wereld hebben. Ik zou willen zeggen: premier Rutte, kom een dag bij een dokterspraktijk zitten en kijk waar het in Nederland werkelijk om gaat.

R. van Kooij, Mijdrecht