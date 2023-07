Uitslag stelling: ’Geen geld naar Suriname’

Santokhi hintte er tijdens een top in Brussel met EU-landen en Zuid-Amerikaanse landen op dat Nederland met genoegdoening moet komen voor de inheemse bevolking en de contractarbeiders uit de koloniale tijd. „Dat waren andere tijden. Nederland heeft al genoeg gedaan aan herstel en wederopbouw”, reageert een respondent.

De Surinaamse president vindt dat het slavernijverleden slechts een deel is van het leed dat Suriname is aangedaan. Dat is slechts een miniem aantal stemmer met hem eens. Een van hen, een kleinkind van contractarbeiders, meldt: „Nederland heeft alleen maar geroofd en uitgebuit en niet aan de stabiliteit van het land gedacht. Zelf ben ik goed opgeleid, maar ik gun de rest van het land werkgelegenheid en goed onderwijs.” Nederland heeft vooralsnog 200 miljoen euro uitgetrokken voor ‘projecten’ op het gebied het slavernijverleden. Bijna niemand van de stemmers vindt dat dit meer moet worden.

De Surinaamse president Chan Santokhi verwacht ook nog ‘een stukje herstelbetalingen’. Een miniem aantal deelnemers vindt dat die er moeten komen. Een respondent: ,,Bij de onafhankelijkheid hebben ze geld gekregen. Dit was ook voor het slavernijverleden en daarna was het toch klaar?”

Suriname hoopt dat de Koning volgend jaar naar Suriname komt voor Keti Koti. De meeste stemmers denken niet dat de Koning op de uitnodiging ingaat. Een stemmer: „Als de Koning zo graag wil gaan, dan moet hij dat maar uit eigen knip betalen.” Een andere deelnemer: „Laat hem dan geld meenemen en degenen die het toekomt uit eigen zak betalen.”

Santokhi noemde Nederland ‘trendsetter’ op het gebied van slavernij-excuses. Driekwart van de stemmers vindt dit niets om trots op te zijn. Een deelnemer reageert: „Waarom moet Nederland met dit soort dingen altijd voorop met dit soort krankzinnige, geldverslindende acties?” Iemand anders: „Er is geen land dat dit ook doet maar in het softe Nederland wordt aan alles en iedereen toegegeven, behalve aan de Nederlanders zelf.” Iemand anders: „Je kon er na die excuses op wachten dat er geld gevraagd zou worden.”

Op het moment leeft zeventig procent van de Surinamers in armoede. Driekwart van de stemmers trekt zich maar weinig aan van het lot van de Surinaamse bevolking. Bijna niemand van de stemmer vindt dat de armoede is terug te voeren op het koloniale verleden. Een reactie: „Suriname heeft olie, Suriname heeft goud en aluminium. Het zijn de corrupte politici die er met de opbrengst vandoor gaan.”

Een grote meerderheid van de respondenten vindt dat Nederland niet te hulp hoeft te schieten om de Surinaamse economie te redden. Een deelnemer reageert: „Suriname moet zijn eigen boontjes doppen. Corruptie viert hoogtij en het geld verdwijnt in de zakken van de elite. Daar hoeft Nederland echt niet voor te betalen.” Iemand anders: ,,Nederland heeft zelf al genoeg problemen. Pak liever de moderne slavernij aan. Hoeveel mensen in Nederland werken en worden totaal afgejakkerd?”