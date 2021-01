’Heffing over werkelijk rendement’

Toegegeven, spaarders verkeren in een betere positie dan de ‘toeslagenouders’, maar het onrecht is ook groot! De Belastingdienst gaat b.v. uit van een (fictief) rendement van 1,9 % (bij een vermogen van 50.000 - 100.000 euro) terwijl allang bekend is dat zo’n rendement alleen mogelijk is door te speculeren op de beurs.

Belasting heffen over het werkelijk gerealiseerde rendement is heel eenvoudig. Net als met rekeningsaldi zijn banken uitstekend in staat om dit aan de fiscus te rapporteren. Of particulieren kunnen het zelf opgeven. Maar de Belastingdienst verschuilt zich achter allerlei smoesjes waarom dit niet zou kunnen. En de enigen die daar intrappen zijn ‘onze’ politici in Den Haag.

Verhoging van de belastingvrije voet naar 50.000 euro per persoon is een doekje voor het bloeden. Dit levert kleine spaarders wel iets op, maar de grotere spaarders die voorzichtig met hun spaargeld omgaan, worden nog steeds keihard geraakt!

Ton de Lange