Islamofobie als het favoriete misdrijf

Iran duikt voor consequenties van eigen haatbeleid na aanslag op Rushdie

De mislukte moordaanslag op Salman Rushdie in New York heeft in het Westen tot geschokte reacties geleid maar is in Iran en omringende landen met gejuich begroet. De verdachte, een Amerikaanse man van Libanese afkomst met vermeende Iraanse sympathieën, stak de schrijver maar liefst twaalf keer tijde...