Je moet het de zogenoemde ’limitaristen’ nageven, ze geven het debat over vermogensongelijkheid een nieuwe impuls. In kranten en op radio en televisie trekt hun pleidooi voor het stellen van grenzen aan rijkdom veel aandacht. Het is een boeiend debat, maar het blijkt een hele opgave zowel de onderbuik op links als die op rechts er buiten te houden.