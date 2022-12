’Doorgeslagen activisten’

Betreft dit soms het soort mens dat de weg kwijt is? Niet meer weet wie je gebaard heeft, je moeder of je vader en het dan maar mens noemt. Mannen en vrouwen zullen altijd blijven bestaan, zo zijn we ooit ontstaan en daardoor zullen we ook kunnen voort bestaan. Door dit te ontkennen, ontken je jezelf als mens. Het heeft totaal niets te maken met gender gelijkheid of ongelijkheid want als mens zijn we allemaal gelijk. Ik ben er trots op dat ik een vrouw ben en mag zijn ik vind (en met mij miljoenen vrouwen) dat een kleine groep mensen niet mag gaan bepalen of ik nu wel of geen vrouw genoemd mag worden.

Rita Spee,

Harlingen