’Suriname in deplorabele staat’

We weten inmiddels wat dat heeft opgeleverd met de decembermoorden als dieptepunt. Een door-en-door corrupte leider als Bouterse, die inmiddels in Nederland is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 11 jaar, kon er jarenlang ongestoord zijn gang gaan en zijn cocaïnehandel bestieren, loopt nog steeds vrij rond -ondanks een veroordeling voor die moorden- en heeft het land jarenlang kunnen bestelen.

De verwachtingen voor de nieuwe leider Santokhi waren hooggespannen, maar die is nu al vrijwel onzichtbaar. Bij de politie -die zwaar onderbetaald wordt- is een tekort aan alles, waardoor deze niet meer slagvaardig kan optreden. Corruptie is dan in zo'n geval niet meer ver weg. Suriname verkeert in een deplorabele staat en de armoede neemt hoge vormen aan. Het is slechts wachten op....... Ja, waarop eigenlijk?

Voorzitter van de Nederlandse Politiebond Jan Struijs luidt de noodklok en dringt bij de Nederlandse overheid aan om in te grijpen. Maar daar is het te laat voor. Want Suriname is een onafhankelijk land en daar staan ze niet te kijken op pottenkijkers en een optreden van de eens zo verfoeide 'onderdrukker'. Suriname is op zichzelf aangewezen. Arm Suriname!

Jan Muijs, Tilburg