Uitslag Stelling: ’Samenleving van het slot’

In het jongste advies van het OMT wordt een voorzichtige koers gevaren, Daarbij wordt aangestuurd op de opening van de horeca en de cultuursector onder strenge voorwaarden tot 20.00 uur. Maar het kabinet gaat hiervan afwijken door de horeca en de cultuursector in de avond toch extra ruimte te geven, namelijk tot 22.00 uur. Voor het gros van de respondenten is dat acceptabel. „Het OMT moet adviseren dat alles tot 22.00 uur kan openblijven, zodat je dan ook fatsoenlijk kan eten enz. Tot 20.00 uur alles open werkt niet, dat is een druppel op een gloeiende plaat”, meent een criticaster van het OMT. Een ander valt bij met: „Opening tot 22.00 uur is aanvaardbaar, maar wel met coronacheck.”

Sommigen gaan een stapje verder, zij willen ook geen avondlockdown en verlangen dat de samenleving snel van het slot gaat, nu steeds meer experts benadrukken dat corona weliswaar blijft, maar niet zo ziekmakend is als voorgaande varianten. Zo stelt één van hen: „Alles moet open, zonder restricties. Covid-19 is niet meer gevaarlijk, dus met de gezondheid heeft het niets meer te maken, alleen met controle. Een zeer slechte en gevaarlijke ontwikkeling.”

Deze stemmers denken dat omicron ervoor kan zorgen dat corona een endemische ziekte wordt, die beheersbaar blijft als gevolg van jaarlijkse vaccinaties. Zij menen dat omicron juist onder de bevolking moet rondgaan, zodat de populatie het virus doormaakt en antistoffen aanmaakt. De angst voor het ontstaan van een nieuwe, gevaarlijke variant, al of niet in het buitenland, is bij velen verdwenen.

Bij deze groep groeit ook de weerstand tegen virologen en het OMT. „Alles is nu goed geregeld en het is waardeloos dat een stel virologen de dienst uitmaakt op basis van modellen die er continu naast zitten. Die wanen zich ondertussen groter dan de koning”, moppert er een.

Slechts een kleine minderheid van 18% van de deelnemers vindt het OMT-advies wel aanvaardbaar. Deze respondenten staan achter een gedoseerde opening van de samenleving, vooral ook omdat zij vrezen dat een te snelle opening van alle sectoren toch vervelende repercussies kunnen hebben. „Hoe je het wendt of keert, corona is er nog steeds. Langzame afbouw is oké, terug naar lockdown (op korte termijn) is helemaal geen optie als het misloopt”, beargumenteert één van hen dit standpunt.

Maar veel respondenten geloven dat de coronaregels eigenlijk niet meer te handhaven zijn, ook al pleit het OMT in het advies voor een gedoseerde opening van de samenleving. „Het is aanvaardbaar maar zinloos. Veel horecazaken houden zich toch niet aan de regels en de controle is een wassen neus is vorige keren al gebleken”, stelt een deelnemer, die vervolgt: „Ze willen geld verdienen, dus laten iedereen toe. Veel maakt deze houding ook niet uit. De scholen moesten zo nodig open, en hoeveel regels je daar ook hebt, de kinderen gaan toch zeer dicht bij elkaar zitten en dat zijn dus de echte besmettingshaarden. Niet de volwassenen die op afstand aan een tafel zitten in een restaurant.”