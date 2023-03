Premium Het beste van De Telegraaf

Linkse wolk gaf VVD slecht zicht op BBB

Door Wouter de Winther

Gemengde gevoelens maakten zich de afgelopen week meester van de PVV-fractie. Geert Wilders was meer op campagne dan hij in jaren had gedaan. Het enthousiasme waarmee hij op stadspleinen ontvangen werd, vond ’s lands zwaarst bedreigde en beveiligde politicus hartverwarmend. Peilingen lieten intussen een aanzienlijke winst in de provincie en dus ook in de Eerste Kamer zien.