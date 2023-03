Premium Het beste van De Telegraaf

Gespeelde tweestrijd levert PvdA niets op

Door Ronald Plasterk Kopieer naar clipboard

Er is gejuicht in de campagneteams van PvdA en GL: we mogen drie dagen voor de verkiezingen op de televisie met de minister-president in debat, onder het motto dat het land moet kiezen tussen ons en de VVD, een buitenkans! Iedere campagnevoerder weet immers dat niets zo gunstig werkt als een spannende tweestrijd! Toch was het een onverstandige keuze van de PvdA om mee te doen.