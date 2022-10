Je mag er best zijn, als je maar bent zoals wij

Binnenland

Toch opnames van OMT bewaard: Omtzigt wappert met vertrouwensvraag Kuipers

Kamerlid Pieter Omtzigt weet niet zeker of minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) aan kan blijven nu bekend is geworden dat er toch geluidsopnamen blijken te bestaan van vergaderingen over corona van het Outbreak Management Team (OMT). Eerder is gemeld dat ze vernietigd waren.