Struisvogelpolitiek bij woonwethouder

Ik durf er een mooie fles wijn op te zetten dat de Amsterdamse woonwethouder Laurens Ivens níet de geschiedenis in zal gaan als de nieuwe Floor Wibaut of Jan Schaefer. Een kistje ook wel trouwens. Zal er ooit een straat of brug naar hem worden vernoemd? Dat waag ik te betwijfelen. Laurens Ivens zullen we herinneren als de man die de toch al nijpende hoofdstedelijke woningnood alleen maar erger heeft gemaakt.