Moeder Natuur laat zich niet vangen in een rekensom. Zoveel werd mij wel duidelijk toen ik me liefst twee keer verslikte in de koffie. Een keer tijdens het eerste kopje, de tweede keer bij het tweede kopje. De eerste kop luidde: ’Forse rekenfout in klimaatplannen: hogere kosten vergroening van huizen’.