Sinds een paar weken neemt het aantal coronabesmettingen weer toe. Toch leidt dit nog niet tot een toename van het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis. Sterker nog, dat aantal is gezakt naar het laagste niveau sinds begin maart. In ziekenhuizen worden nu 80 patiënten met corona behandeld, van wie er 14 slecht aan toe zijn en op de intensive care worden verpleegd.