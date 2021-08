’Keukenmes ook wapen’

Buitenland

Kind (8) plast op tapijt in Koranschool, riskeert doodstraf in Pakistan

Een achtjarig jongetje uit de provincie Punjab is opgepakt omdat hij op een tapijt heeft geplast in een Koranschool. Het kind wordt beschuldigd van blasfemie, en is daarmee de allerjongste beschuldigde ooit in Pakistan. Het kind riskeert de doodstraf.