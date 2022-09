Premium Het beste van De Telegraaf

Kringen Thuiswerken: niet vanwege corona, maar door de totale ineenstorting van de mobiliteit in Nederland

Door Marcel Peereboom Voller Kopieer naar clipboard

Wat is de verwachting voor wat betreft corona de komende winter? Bestaat het Outbreak Management Team nog wel? Doet de CoronaMelder het nog? Zitten er genoeg escalatieladders in de instrumentenkist? Wat is een wappie ook alweer?