’Toon medeleven met vogelopvang’

Giften

Deze autoriteit zal best iets goed doen op hun gebied, maar de dierenopvang wordt niet zelden gerund door bevlogen mensen, begaan met het lot van de dieren en worden daar niet of amper voor betaald omdat alles van giften moet worden bekostigd. Waarom kijkt de autoriteit niet een poosje mee om te zien hoe het loopt zonder dierenarts? Of gaat dat te veel op werk lijken?

Middenstandsdiploma

Autoriteit doe eens menselijk en toon wat medeleven met deze organisaties. Kijk liever of al die dubieuze winkeltjes aan de eisen voldoen en een echt middenstandsdiploma kunnen overleggen.

J. Prins, Sliedrecht