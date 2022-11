’Wachten op PostNL’

Financieel

Takeaway gaat samenwerken met Getir, maar nog niet hier

Just Eat Takeaway gaat in Europa samenwerken met boodschappenbezorger Getir. Het hele assortiment van Getir zal vindbaar zijn op de platforms van Just Eat Takeaway in diverse Europese landen, te beginnen in Duitsland. De samenwerking met de flitsbezorger is op commissiebasis, net zoals met restauran...