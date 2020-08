Je waant je James Bond met die paspoorten

Het is in normale tijden al niet eenvoudig om van Israël naar Libanon te reizen, twee landen die met elkaar in staat van oorlog verkeren. Het begint al met het inpakken: goed opletten dat je geen kleding met Israëlische labels meeneemt of een tube tandpasta met daarop Hebreeuwse letters. Mijn laptop heb ik speciaal in de Verenigde Staten moeten bestellen, zodat ook daar geen enkele Hebreeuwse letter op staat.