’Hoe kon schutter vrij rondlopen?’

Kopieer naar clipboard

Hulpdiensten sluiten de plaats delict af. Ⓒ ANP / ANP

Volgens mij is de overheid voor een groot deel mede schuldig aan de moord op de ex schoonmoeder en de verwonding van de ex vrouw van en door de Vietnamees Ming Nia Vuong, mailt Sytze Adema.