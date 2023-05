Premium Het beste van De Telegraaf

Kaartjesgekte: Feyenoorders zijn verzot op Excelsior-tickets

Door Martijn Schoolenberg Kopieer naar clipboard

Martijn Schoolenberg

Verslaggevers hebben ook vrije tijd. En natuurlijk vullen wij die in met leuke hobby’s. Zo ben ik sinds mijn jeugd volger van Excelsior. Het is altijd een club van de kleine cijfers en de luwte geweest. Slechts 4400 toeschouwers in het stadion, een begroting van ongeveer €7 miljoen, nooit gekkigheid. En toch spelen de Kralingers in de Eredivisie. Juist die charme sprak mij altijd aan: de underdog die telkens weer met de wetten van het voetbal spot.