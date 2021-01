Brief 3 ’Beter een bezoekverbod afkondigen’

Het hangt ervan af hoe laat de avondklok ingaat, maar als ik elke dag twee andere vrienden voor die tijd mag ontvangen, loop ik in een week tijd veertien keer de kans besmet te raken.

Het ware mijns inziens beter een aantal weken een bezoekverbod af te kondigen. Vervelend, maar effectiever. Of zoals in Groot-Brittannië alleen steeds dezelfde twee vrienden of mensen uit hetzelfde gezin.

Willem Heijster, Breda

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: