’Onzekerheid troef over pensioen’

De laatste 24 jaar (t/m 2021) was ik deelnemer bij een verzekeraar in een (zuivere) beschikbare premieregeling, zonder buffers of solidariteit en een ‘neutraal’ beleggingsprofiel. Men zal begrijpen dat in de laatste 24 jaar het salaris, dus ook de pensioenpremie bijna verdubbelde. Desondanks is mijn pensioenuitkering op 65 jarige leeftijd uit beide regelingen zo goed als gelijk.

Niemand weet nog hoe pensioenfondsen het straks gaan doen, maar ik ben benieuwd hoe deelnemers na invoering gaan reageren als zij net als wij, de afgelopen maanden zien dat er €1500 premie in een maand is afgedragen maar er €3800 uit de ‘pot’ is gehaald door slechte rendementen.

Pieter Omtzigt had gelijk met zijn ‘kassabon’-uitleg bij het pensioendebat. Mijn mening is deze: probeer je oude opgebouwde ‘gegarandeerde’ pensioen te behouden, en begin blanco in het nieuwe stelsel.

Bas van der Meulen, Rhoon