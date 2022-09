Premium Het beste van De Telegraaf

Kringen De NS is de eeuwige verliezer van volkssport nummer één: klagen

Door Marcel Peereboom Voller

Als de R weer in de maand is, kun je de klok erop gelijk zetten dat onze nationale kop van Jut alvast excuses maakt voor de onvermijdelijke ellende. Arme Nederlandse Spoorwegen. De drukste maand is nog maar net begonnen, of het chagrijn wordt al ’op de spits’ gedreven.