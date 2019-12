EU in Grondwet is plan doorgeslagen ideologen

De Nederlandse Grondwet uit 1814. D66 wil erin verankerd hebben dat ons land lid is van de Europese Unie. Ⓒ ANP

Moet het EU-lidmaatschap worden verankerd in onze Grondwet? De Raad van State adviseerde van wel. D66 diende dinsdag een initiatiefwetsvoorstel in om het ideaal te verwezenlijken, tot afschuw van Jean Wanningen. „Eenmaal opgenomen in de Grondwet kom je er nooit meer vanaf.”