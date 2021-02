’Herstel-NL toont valse bezorgdheid’

Ⓒ ANP/HH

Los van eventuele politieke druk, moeten initiatiefnemers Herstel-NL bij zichzelf te rade gaan of hun toonzetting wel juist was. Gevoeligheid lijkt met name de voorgestelde tweedeling om ’kwetsbaren’ (o.a. 60-plussers) en niet-kwetsbaren onder te brengen in verschillende ’vrijheidszones’.