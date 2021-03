Volgens bondscoach Frank de Boer is het juist belangrijk om wel naar het WK te gaan om zich daar uit te spreken tegen de wantoestanden. Ook mensenrechtenorganisaties roepen de FIFA op invloed uit te oefenen op Qatar. Slechts 13 procent van de deelnemers staat hierachter. „Als ik een onderdrukte migrant zou zijn, dan zou ik het toejuichen dat er een vergrootglas op deze enorme misstanden zou komen te staan. Ga je boycotten dan blijft de deur gesloten en gaat de dictatuur verder zijn gang zonder dat de wereld daar erg in heeft. Dus voetballen en protesteren!”, roept een geëngageerde respondent op.

De meeste deelnemers verwachten dat er weinig terecht zal komen van de mooie woorden van voetbalclubs. Er zal weinig worden ondernomen tegen Qatar omdat oliestaten clubs financieel ondersteunen, denkt maar liefst 96 procent. „Er zijn te veel belangen om deze Arabische landen te vriend te houden”. Het enige dat helpt is de boel boycotten”, denkt iemand anders. Het gros is het hiermee eens en denkt dat het in ieder geval meer impact zou hebben als alle deelnemende landen zouden afzien van deelname aan het toernooi. „Alleen door het WK te boycotten raak je Qatar in het hart en maak je een duidelijk statement. Een schande dat het WK is toegewezen aan dit land zonder respect voor mensenrechten en zonder voetbalcultuur”. Veel respondenten vinden het immoreel om dit evenement door te laten gaan: „Wie naar Qatar gaat heeft bloed aan z’n handen en steunt onderdrukking van migranten die als beesten worden behandeld. Dus boycotten om een vuist maken tegen Qatar. Het stadion is een graf daar wil je toch niet voetballen?”

Sommigen denken dat zowel een boycot als een statement ter plekke weinig aan de situatie in Qatar zal veranderen. „Sporters hebben er geen enkele invloed. Regeringen doen wat zij willen. Dus sport en politiek gescheiden houden”. Slechts 17 procent is het hiermee eens. Deze groep vindt dat sportevenementen los van politiek staan en het WK niet moet worden aangegrepen voor politieke statements. Ook vindt menig stemmer deze discussie nogal hypocriet. „Wel het WK willen boycotten maar niet de OS in China? En stoppen we dan ook de handel met deze landen? We moeten of alle landen met misstanden boycotten, of geen enkel land”, zegt iemand hierover. Dit soort zaken moeten hogerop geregeld worden, aldus deze groep respondenten. „Misstanden op dit niveau moeten door overheden worden aangepakt. De KNVB zou geen toestemming moeten krijgen om daar te spelen. Sporters zijn geen politici, je kunt ze niet vragen om te weigeren hun sport uit te oefenen”.

Wel kunnen wij toeschouwers ons steentje bijdragen, vinden velen. Zo geeft 66 procent aan uit principe niet naar het WK te zullen kijken. „Laat het WK maar doorgaan, maar het publiek kan een prachtig statement maken door massaal niet te komen en niet te kijken. Even effectief als 'ongrijpbaar' voor Qatar. Dan kan Qatar ook geen land of club ’terugpakken'”.