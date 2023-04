’Magere vergoedingen rvc-leden Ajax’

Het gaat om bedragen van 35.000 euro tot 50.000 euro per jaar. Sjaak Swart is op zijn 84e jaar nog steeds spelersbegeleider/makelaar en verdient daar vele tonnen mee. En Keje Molenaar berekent als advocaat zijn cliënten zeker ook 60 euro per uur? Het is werkelijk schandalig dat zij in opstand komt tegen de magere vergoedingen die worden voorgesteld om aan de commissarissen te gaan betalen.

En deze bedragen zijn ook nog eens bruto, mogelijk houden ze er iets meer dan de helft van over. Daarvoor dragen ze wel verantwoordelijkheden en wordt er van hen verwacht dat ze werkzaamheden verrichten. Daarnaast lopen ze ook nog de kans om het mikpunt van ontevreden supporters te worden.

Misschien is het verstandig om de salarissen van de spelers en de technische staf eens openbaar te maken, zeker gezien de middelmatige prestaties in de afgelopen tijd. Dan wil ik ook weleens zien wie er in opstand komen.

Martin Bolland