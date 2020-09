’Zorg voor ouderen ondermaats’

Ik woon tegenover een flat waar behoorlijk wat bejaarden gehuisvest zijn. Kleine appartementen, slecht geïsoleerd, waar ouderen afhankelijk zijn van de thuiszorg of de kinderen. Vanmorgen zie ik een bejaarde dame, waarschijnlijk in de 90, die een dame gaat uitlaten die vermoedelijk deel uitmaakt van het leger van thuiszorgers. Schuifelend achter haar rollator loopt ze naar haar voordeur, en heeft die bereikt wanneer de dame al bijna door de uitgang verdwijnt. Ze zwaait haar na, helaas kijkt de dame niet meer om. Schuifelend gaat ze achteruit de gang weer in waarna ze met enige moeite haar voordeur een zetje weet te geven, zodat ie dichtvalt. Nu moet ze de dag door zien te komen in afwachting van het bezoek van haar zoon, die trouw elke dag langsgaat na zijn werk. Hoe kan je als beschaafd land je ouderen veroordelen tot levenslange eenzame opsluiting? Wanneer heropenen wij de bejaardenhuizen weer, meneer Rutte? Schandalig zo laag als wij gezonken zijn in onze ouderenzorg.

Marion Kaandorp,

Alkmaar