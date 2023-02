Premium Het beste van De Telegraaf

Hoofdredactioneel commentaar De consument zou meer centraal moeten staan

Door De hoofdredactie Kopieer naar clipboard

Supermarktbedrijf Ahold Delhaize is de zoveelste in ons land opererende multinational die een miljardenwinst presenteert. Het concern, bekend van Albert Heijn en Bol.com, boekte het beste resultaat van de afgelopen tien jaar. Dat is goed nieuws voor het bedrijf, zijn werknemers en aandeelhouders. Het schuurt evenwel in tijden waarin een groeiende groep burgers worstelt om rond te komen door de torenhoge inflatie.