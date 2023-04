Premium Het beste van De Telegraaf

Flutprocessen tegen terreurvrouwen IS

Door Nausicaa Marbe Kopieer naar clipboard

Bij het NOS Journaal werd het in een paar seconden afgedaan: ’Vier Nederlandse vrouwen zijn veroordeeld tot celstraffen tot drie jaar voor lidmaatschap van Islamitische Staat.’ Dat was het dan, alsof er vier verkeersovertreders zijn beboet. Alsof dit proces waarin de Rotterdamse rechtbank donderdag uitspraak deed geen omstreden voorgeschiedenis had; alsof de lage straffen (minder dan het Openbaar Ministerie had geëist) geen schande waren.