Brief 1 ’Tweedeling in de samenleving’

Geschiedenisles op het vmbo moet dat oplossen. Ik denk niet dat dat de oplossing is. Kinderen op het vmbo komen vaker uit een sociaal lagere klasse en ervaren in de praktijk wat het betekent in een democratie te leven. En ervaren dat je het in Nederland niet van onze overheid moet hebben. Zij ervaren dat hun ouders en ook zij niet mee kunnen komen in de globalisering, zij weten nu al dat zij geen vette banen krijgen, geen huis kunnen kopen en geen elektrische auto zullen kunnen rijden. Dat heeft niets met geschiedenislessen te maken maar dat is de tweedeling in de samenleving.

B. van Dam

