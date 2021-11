Brief 2 ’ProRail verwaarloost kerntaak’

Dit keer gaat het niet om onderhoud aan de rails of om uitval van treinen door vallende bladeren op de rails, maar er is een groot tekort aan verkeersleiders. Dit is toch onbestaanbaar. In coronatijd hebben al veel mensen vanwege de regels met mondkapjes in het openbaar vervoer een (tweedehands) auto gekocht. De onvrede over de uitval treinen zal alleen nog maar toenemen, waardoor mogelijk meer forenzen toch weer kiezen voor de auto.

Rob de Jonge, Westervoort

