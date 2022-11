Uitslag Stelling: Land te klein voor de wolf

Een stemmer noemt het ’zinloos’ en ’absurd’: „Er zijn onvoldoende natuurgebieden waar wolven vrij kunnen rondlopen. Het zal eindigen in een situatie waarin wolven achter een hek verdwijnen en moeten worden bijgevoerd. Nederland is een land van snelwegen, woningen en rails, niet voor wilde dieren.” Andere respondenten noemen zo’n discussie ’lekker belangrijk terwijl het land voor zoveel andere problemen staat’.

Driekwart van de deelnemers vindt de wolf een gevaarlijk dier voor mensen. Een reactie: „Vooral voor kinderen en baby’s, maar vooral ook voor gedomesticeerde dieren als vee.” Een andere stemmer: „Nederland is heel vol en daarom een tafeltje-dekje voor de wolf.” Om in sprookjestermen te blijven: „Degenen die van de wolven af willen, wordt verweten dat wij lijden aan het Roodkapje-syndroom, maar die was niet bang voor de wolf. Iedereen weet hoe dat is afgelopen.” Een stemmer meent: „Het ruikt in de Nederlandse bossen naar mensen. Daardoor wennen wolven aan mensengeur en zullen ze op den duur niet meer bang zijn voor mensen en erop afgaan.”

Om te voorkomen dat wolven mensen aanvallen, zouden die in mensenvrije zones moeten kunnen fourageren, aldus een plan van de Partij voor de Dieren. Veruit de meeste respondenten vinden dit een onzalig idee. „Van alle zogenaamde beschermde dieren in de natuurgebieden. zijn er op het moment veel te veel. Kijk maar naar de herten bij de Oostvaardersplassen.” Een andere stemmer zegt: „Hoe bedenk je het? Nederland is het Singapore van Europa. Hier is echt geen plek voor.”

Een kwart van de stemmers vinden de terugkeer van de wolf goed nieuws. Het zou een teken kunnen zijn dat het goed gaat met de natuur in Nederland. Maar bijna niemand vindt dat de wolf een beschermde diersoort moet blijven. Een respondent die er genuanceerd over denkt: „De wolf is welkom, maar niet meer als beschermde diersoort. We moeten hem -net als andere diersoorten- kunnen beheersen.” Een ander is bang dat doordat hij geen natuurlijke vijanden heeft, de wolf straks gaat overheersen. „Dan zijn de problemen voor boeren helemaal niet te overzien.”

Veruit de meeste respondenten vinden dat overlastgevende probleemwolven afgeschoten moeten worden. Daarbij vindt driekwart dat de Hoge Veluwe wolvenvrij moet blijven. Een respondent beweert dat er op de Hoge Veluwe opeens een wolf voor zijn neus stond. „Geen pretje. Ik droom er nog steeds van.”

Veruit de meeste stemmers geloven dat op het platteland inwoners veel last hebben van de roofdieren. Een respondent beschrijft: „Ze maken paarden en schapen overstuur en vreten het vee op en de eigenaren moeten het leed aanschouwen en opruimen.”

Inmiddels zijn de gemoederen rondom de teruggekeerde wolf behoorlijk opgelopen. De meeste respondenten vinden de toon van de discussie rondom wolven dan ook grimmig worden. Een stemmer schrijft: „Nu valt dat nog mee, maar als het eerste menselijke slachtoffer valt zullen de discussies wel van toon veranderen.”