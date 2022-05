Binnenland

1e Michelinster voor 10 restaurants, 3 nieuwkomers met 2: zitten ze bij jou in de buurt?

Drie restaurants zijn maandag bekroond met twee Michelinsterren en tien zaken hebben een eerste ster in de wacht gesleept. De restaurants De Librije in Zwolle en Inter Scaldes in het Zeeuwse Kruiningen blijven de enige met drie Michelinsterren, de hoogste culinaire categorie. Bekijk hieronder of er ...