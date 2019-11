Brief 2: ’Asielwanbeleid bij de regering’

Als een vaststaand ritueel kon staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel en migratie VVD) de Tweede Kamer vertellen dat de wachttijden voor asielzoekers nog altijd veel te hoog zijn.

Officieel moet een asielprocedure acht dagen duren, maar in de praktijk gaat het vaak om twee jaar. En dit kost allemaal extra geld, behalve de opvangkosten betaalde de overheid dit jaar al 5,5 miljoen euro aan asielzoekers die vanwege de lange wachttijd naar de rechter stappen! Volgend jaar groeien de kosten naar 17 miljoen! Bij gebrek aan personeel bij de IND zorgt dit voor vertraging van de ’veiligelanders'!

Voorlopig meldden zich busjes en touringcars vol Armeniërs of Moldaviërs zich in Ter Apel! Deze groep heeft vaak al asiel aangevraagd in Frankrijk of Duitsland! Door alle negatieve zaken is er ook geen draagvlak meer bij de bevolking in ons land! Het is inmiddels een hard gelag en een ontwrichting in onze samenleving. Er heerst een totale asielwanbeleid bij de regering!

Lucas Meijer, Nieuwe Pekela

