Brief 2 ’Eerst de zorg op orde brengen’

Ziekenhuizen die gesloten zijn of worden. Zelfs in dichtbevolkte industriële gebieden zijn ziekenhuizen weggehaald. Als daar een ramp gebeurt weet men niet waar ze de gewonden naar toe moeten brengen, ze zijn in elk geval langer dan een kwartier onderweg om in een ziekenhuis te komen.

Dit is geen goede situatie. Zaken die moeten sluiten, theaters dicht, musea dicht, mondkapjes op ( die niet helpen), thuiswerken, scholen dicht enz enz. Het lijkt mij dat als de zorg weer eens op geschaald wordt we voor de eerstvolgende pandemie geen problemen hebben. Alle subsidies die nu gegeven worden aan bedrijven en zelfstandigen had je beter in de zorg kunnen stoppen.

Nederland kan redelijk normaal doordraaien. Geen overbelaste zorgmedewerkers geen tekort aan bedden. Dit lijkt mij een betere investering dan wat er nu gedaan wordt. Nederland stevent af op een faillissement zo.

Zorgmedewerkers die keihard gewerkt hebben krijgen geen bonus, multinationals krijgen subsidie. Totaal verkeerd beleid.

José Bakker

