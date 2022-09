It-problemen fiscus

We staan op wereldniveau ons mannetje op het gebied van digitalisering. Waarom niet een club van deskundigen bijeen brengen om een omslag te kunnen maken van de krakkemikkige systemen bij de overheid, die het uitvoeren van menig vermeende maatregel bemoeilijken. We moeten ook meer geld over hebben voor deze onmisbare schakel, want ik denk dat een betere digitale ondersteuning een hoop leed zou kunnen verzachten!

M. van den Berg, Den Haag