Turkije hoort niet thuis in de NAVO

Etnische conflicten baren zinloze oorlogen. Burenmoord eindigt in eremoord. Zo komt men in de ring van wraak en wederwraak terecht. Het Turkije van Erdogan is erg bedreven in etnische conflicten. In Oost-Turkije voert hij een genadeloze oorlog met NAVO-wapens tegen de eigen Koerden en hij transporteert Syrische jihadisten naar Libië om de concurrenten uit te schakelen. De balkanisering heeft zelden iets goeds voortgebracht. Azerbeidzjan is het nieuwe speelkwartier van de sultan van Ankara.