Uitslag Stelling: Excuses maken gaat te ver

Dat gaat 95 procent van de respondenten te ver. „De tijdgeest was toen heel anders. Het is een zwarte bladzijde in onze geschiedenis. Dat moet ook niet verhuld worden, maar het is onzinnig om excuses te maken voor iets dat generaties geleden is gebeurd”, zo verwoordt iemand zijn mening. „Dingen die niet hadden mogen gebeuren maar wel gebeurd zijn, moeten we als een les zien voor de toekomst”, zegt een ander voor wie excuses ook niet hoeven.

Eerdere kabinetten hebben wel spijt betuigd over de rol van Nederland in de slavernij en dat vinden de meesten afdoende. „Een spijtbetuiging is voldoende. Wij hoeven geen verantwoording af te leggen voor daden uit het verleden, hoe triest het ook is geweest”, vindt een tegenstander. Maar een ander schrijft: „Spijt was al betuigd maar schijnbaar is er vraag naar ’meer’. Persoonlijk zie ik daar geen meerwaarde in maar als dat mensen helpt: doe het dan maar.” Het bevreemdt deze respondent wel ’omdat helemaal niemand uit die tijd nog leeft’. „En”, voegt hij er nog aan toe, „slavernij is geen ’white privilege’, het kwam op de hele wereld voor en - helaas - ook vandaag de dag nog”.

Slechts 4 procent is voor het maken van excuses. Een voorstander: „Men wil gezien, gehoord worden. Door excuses te maken zeg je dat we weten dat we fout waren en begrijpen dat dit nu niet meer mag gebeuren.” Een stellingdeelnemer die Surinaams is, zegt er zelf niet mee te zitten maar ziet dat het sommigen veel doet: „Ik ben zelf achterkleinkind van slaven maar kijk niet zozeer naar wat er toen gebeurd is. Maar ik kan me voorstellen dat sommige mensen daar anders over denken.” Een ander: „Er is flink geprofiteerd van de slavenhandel. De effecten zijn nu nog steeds voelbaar. Hoop dat excuses leiden tot een betere verbinding met elkaar!”

Driekwart van de stellingdeelnemers is echter bang dat een excuus een vrijbrief is om geld te claimen en maar liefst 97 procent zou een schadevergoeding niet terecht vinden.

Ook voelt vrijwel niemand voor een naamswijziging van straten, pleinen en scholen die verwijzen naar figuren die een kwalijke rol speelden in de slavenhandel. Velen lijkt het beter om bordjes bij gewraakte standbeelden of straatnamen te plaatsen met ’het complete verhaal’. Datzelfde zou bij geschiedenisboeken moeten gebeuren. „Niet alleen het verhaal van de Gouden Eeuw vertellen maar ook van de Grauwe Eeuw.”

Slechts weinigen kunnen begrip opbrengen voor de beeldenstorm die momenteel plaatsvindt in de VS en Europa, waarbij activisten standbeelden van ’foute’ figuren bekladden en vernielen. „Men kan de beelden verwijderen en bekladden, maar daar verander je de geschiedenis niet mee”.

Respondenten vinden dat die mensen zich beter hard kunnen maken voor zaken waar nog iets aan te doen is, zoals moderne slavernij en kinderarbeid.

Iemand zegt: „Excuses aanbieden voor iets wat in het verleden is gebeurd, is en blijft een symbool. Is het niet beter om te vechten tegen het racisme wat nu nog aanwezig is?’